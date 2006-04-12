”Предатели” коалиции получат ”удар”

За основу программы деятельности коалиции демократических сил Верховной Рады взят документ, предложенный блоком «Наша Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил член рабочей группы по формированию коалиции, председатель исполкома СПУ Иосиф ВИНСКИЙ.

Он отметил, что за основу программы взят «документ, который предложили от «Нашей Украины» сегодня в 11.00».

В свою очередь, член рабочей группы, руководитель юридического департамента "Нашей Украины" Роман ЗВАРИЧ отметил, что в регламенте коалиции обусловлена норма, которая не дает возможности одной из сторон выходить из коалиции. По его словам, предусматривается, что если какая-то политическая сила выходит из коалиции, она получает «политический удар».

Отвечая на вопрос журналистов, И.ВИНСКИЙ отметил, что вопрос о кандидатуре на должность премьер-министра лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО не обсуждался. «Мы не обсуждали этот вопрос», - сказал он.

И.ВИНСКИЙ также сообщил, что член рабочей группы по формированию коалиции от БЮТ Александр ТУРЧИНОВ не смог принять участие в пресс-конференции из-за болезни.