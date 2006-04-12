”Предатели” коалиции получат ”удар”
Это норма регламента, принятого за основу
За основу программы деятельности коалиции демократических сил Верховной Рады взят документ, предложенный блоком «Наша Украина».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил член рабочей группы по формированию коалиции, председатель исполкома СПУ Иосиф ВИНСКИЙ.
Он отметил, что за основу программы взят «документ, который предложили от «Нашей Украины» сегодня в 11.00».
В свою очередь, член рабочей группы, руководитель юридического департамента "Нашей Украины" Роман ЗВАРИЧ отметил, что в регламенте коалиции обусловлена норма, которая не дает возможности одной из сторон выходить из коалиции. По его словам, предусматривается, что если какая-то политическая сила выходит из коалиции, она получает «политический удар».
Отвечая на вопрос журналистов, И.ВИНСКИЙ отметил, что вопрос о кандидатуре на должность премьер-министра лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО не обсуждался. «Мы не обсуждали этот вопрос», - сказал он.
И.ВИНСКИЙ также сообщил, что член рабочей группы по формированию коалиции от БЮТ Александр ТУРЧИНОВ не смог принять участие в пресс-конференции из-за болезни.