Ющенко позвал к себе Черновецкого

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня проведет встречу с министром образования и науки Иваном ВАКАРЧУКОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, во время встречи он заслушает отчет министра о проведении внешнего независимого оценивания учебных достижений выпускников учебных заведений системы общего среднего образования в 2009 году.

Отдельной темой встречи станет завершение учебного года и проведение вступительной кампании в высшие учебные заведения.

Кроме того, сегодня в 11.00 Президент проведет встречу с главой Киевской городской государственной администрации Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ.

Главная цель встречи - контроль хода подготовки к проведению финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Как отмечает пресс-служба Президента, сегодняшнее совещание продолжает цикл встреч главы государства с руководителями местных властей городов, которые претендуют на проведение финала Евро-2012. Президент неоднократно заявлял, что будет держать на контроле ход подготовки к чемпионату и решение существующих проблем. 27 мая В.ЮЩЕНКО провел встречу с представителями харьковской власти, 28 мая - ознакомился с темпами подготовки к Евро-2012 во Львовской области, 4 июня встретился с руководителями Донецкой области.