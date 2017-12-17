В Киеве завершилась акция "Марш за импичмент" сторонников Саакашвили

В Киеве завершилась акция «Марш за импичмент», организованная экс-президентом Грузии, лидером партии «Движение новых сил» Михеилом Саакашвили.

Как передает корреспондент УНИАН, после выступления Саакашвили на площади Конституции возле Верховной Рады митингующие разошлись.

Возле Октябрьского дворца, где происходили столкновения со стражами порядка, митингующих тоже уже нет, но с внешней стороны незначительное количество служащих Нацгвардии перекрыли все входы во дворец и не расходятся.

Сам Саакашвили после непродолжительного митинга на площади Конституции перед Верховной Радой попрощался с митингующими на улице Грушевского.

Читайте такжеНа призыв Саакашвили "Марш за импичмент" переместился под Раду (фото, видео)

Как сообщал УНИАН, участники акции "Марш за импичмент" пытались прорваться внутрь Октябрьского дворца, чтобы обустроить там свой штаб, но им помешали правоохранители. Между митингующими и правоохранителями произошла потасовка.

Саакашвили призвал не поддаваться на провокации и заявил, что «насилие - это не наш путь». По его словам, нет смысла пробиваться в Октябрьский дворец, поскольку это может спровоцировать насилие. Он призвал своих сторонников идти к Верховной Раде.