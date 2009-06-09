Будут новые попытки отставки Тимошенко - эксперт

После провала переговорного процесса по созданию широкой коалиции в Украине, конфронтация политических сил продолжится с новой силой, считают политологи. Особенно учитывая будущие президентские выборы.

Активные переговоры о возможности создания широкой коалиции с вчерашними противниками еще раз засвидетельствовали историческую суть украинской политики: объединение и разъединение вокруг ресурсов, а не вокруг политической идеи. Об этом в интервью «Немецкой волне» сказала руководитель политических программ Украинского независимого центра политических исследований Светлана Конончук.

По ее мнению, намерения создать широкую коалицию, провести серьезные конституционные изменения и избежать президентских выборов – все это не было технологической игрой политических оппонентов, а могло стать вполне реальным сценарием. Впрочем, лидер «регионалов» Виктор Янукович, своевременно осознал свою опасность, замечает Конончук: «Если бы сам Господь Бог выступил гарантом соглашения между партией Януковича и Блоком Тимошенко, все равно не было бы никакой гарантии, что парламент выберет Януковича президентом. Подписав такую конституцию, он отправил бы себя на политическую пенсию».

По словам политолога, конфронтация Партии регионов и БЮТ в парламенте продолжится с новой силой. Эксперт не исключает, что будут новые попытки отправить правительство Юлии Тимошенко в отставку. Также Светлана Конончук прогнозирует, что после президентских выборов попытки внести изменения в украинскую конституцию будут продолжаться, но не такие радикальные и серьезные. Новое сотрудничество этих политических сил относительно конституционных изменений уже после президентских выборов Конончук называет маловероятным.