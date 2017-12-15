МИД Украина выразил протест из-за продолжения ареста Гриба в России

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи решением российского суда продлить до 4 марта 2018 года срок содержания под стражей незаконно арестованного 19-летнего украинца Павла Гриба. Об этом отметили в пресс-службе МИД.

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"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением Октябрьского районного суда г. Краснодар от 15 декабря продлить до 4 марта 2018 года срок содержания под стражей незаконно задержанного в Беларуси и перемещенного в Российскую Федерацию гражданина Украины Павла Гриба", - заявили украинские дипломаты.

"Безосновательное содержание Гриба под стражей, игнорирование российской стороной его прав, в частности, на получение необходимой ему медицинской помощи, встречи с родителями и общение на родном языке во время встречи с консулом является убедительным свидетельством систематических нарушений российской стороной прав содержащихся в пенитенциарных учреждениях граждан Украины и отсутствия правосудия в Российской Федерации", - отметили в МИД.

Как сообщал УНИАН, 28 августа член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына. По его словам, 24 августа юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка же должна была приехать на встречу из России.

Гриб-старший сказал, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, отец уехал на поиски сына в Гомель. В Гомеле он выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (Сочи). Позже стало известно, что российские следователи обвиняют Павла Гриба в подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

7 сентября стало известно, что Павла содержат в следственном изоляторе в Краснодаре. Суд постановил удерживать его под стражей до 4 января 2018 года.

У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение.

13 октября в МИД Украины сообщили, что Представительство МИД РФ в Краснодаре направило официальный отказ в возможности посещения Павла украинскими врачами.

20 ноября отец Гриба заявил, что состояние здоровья его сына ухудшается.