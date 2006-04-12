У СПУ и Витренко общая цель

Социалистическая партия Украины в судебном порядке требует пересчитать голоса избирателей на 13 избирательных участках в Дарницком районе Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ, социалисты требуют признать противоправными действия Дарницкой районной в городе Киеве территориальной избирательной комиссии (избирательный округ № 222) по установлению результатов голосования по выборам депутатов Дарницкого районного совета.

По словам представителя СПУ в суде Андрея ПАЗЮКА, на избирательном округе № 222 зафиксированы факты нарушений: на трех участках – участковыми комиссиями сдано бюллетеней на 111 больше, чем получено от территориальной избирательной комиссии, а на десяти участках – на 285 меньше, чем получено.

С соответствующим иском представитель СПУ обратился сначала в Дарницкий районный суд, который оставил его без рассмотрения, не разобравшись по существу дела – отождествив избирательный участок с округом. Поэтому социалисты обратились в Апелляционный суд г. Киева с требованием пересчитать голоса на 13 вышеупомянутых участках.

Для преодоления трехпроцентного барьера для прохождения в Дарницкий райсовет социалистам не хватило 60 голосов, которые, возможно, были потеряны в результате нарушений на этих участках.