Двух пикетчиков дома Луценко вызвали на допрос в ГПУ – активист

Активистов "Автомайдана", которые пикетировали дом генерального прокурора Юрия Луценко вызвали на допрос. Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" сообщил общественный деятель и учитель Илья Кротенко, передает ТСН.

Читайте также"Автомайдан" едет к Луценко с клетчатым одеялом"Через день (после пикета) двум активистам "Автомайдана" вручили повестки в Генпрокуратуру. Это тот самый путь, который мы видели в 2013 году. Политические репрессии продолжаются до сих пор, ничего не изменилось", - сказал он.

По мнению Кротенка, заниматься антикоррупционной деятельностью в Украине очень опасно. Антикоррупционеры являются мишенью для тех людей, кому они переходят дорогу, считает он.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря во Всемирный день борьбы с коррупцией активисты "Автомайдана" отправились к дому генпрокурора Юрия Луценко на акцию "Одеяло для генпрокурора". Сам Луценко к активистам не вышел, однако прокомментировал пикет на своей странице в Facebook.