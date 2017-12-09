Луценко отреагировал на пикет активистов под его домом: "В клетчатом одеяле не нуждаюсь"

Генеральный прокурор Юрий Луценко отреагировал на акцию протеста под своим домом, назвав ее участников "борцунами". Об этом он написал на странице в соцсети.

Читайте такжеВозле дома Луценко произошли столкновения, активисты применили слезоточивый газ"Суббота у меня всегда рабочий день. Как раз во время акции экзальтированных борцунов я провел совещание относительно решения трудных проблем обмена наших военнопленных. К выражению позиции, в том числе критической относительно меня, отношусь спокойно. Моральные проблемы пикетирования домашнего жилища оставляю на совести "активистов", - заявил он.

Луценко добавил, что сравнить его с экс-генпрокурором времен Януковича Виктором Пшонкой не удастся, ведь он не убегал из своей страны и не собирается, в отличие от Михеила Саакашвили.

"В клетчатом одеяле не нуждаюсь. Во-первых, я работаю честно. Во-вторых, никогда (в отличие от их кумира Саакашвили) из своей страны не бежал. Попытки представить меня Пшонкой имеют такие же перспективы, как сравнение защиты Днепропетровского аэропорта, где служил один из основных организаторов, с обороной ДАПа (Донецкий аэропорт - ред.), где служил добровольцем мой сын", - говорится в сообщении.

Он отметил, что уверен в важности деятельности НАБУ, однако добавил, что сейчас бюро применяет незаконные методы сбора информации, поэтому большинство дел против коррупционеров заканчиваются победой подсудимых из-за отклонения судом доказательств.

"Двери ГПУ для согласования плана возвращения НАБУ в правовое поле Украины - открыты. Отказ от этого играет на руку лишь коррупционерам, которые 100% выигрывают суды из-за недопустимости доказательств, собранных НАБУ незаконным способом", - заключил Луценко.

Также прокомментировала происходящее и пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. «Генпрокурор на совещании по обмену военнопленными, которые удерживаются уже много месяцев в застенках ордло», - отметила она.

«А здоровые, в расцвете сил "грантоактивисты" с клетчатым одеялом направляются к дому, где проживает Юрий Луценко, чтобы установить флагшток с тем самым одеялом. Идут брать "высоту"...», - добавила пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, сегодня активисты «Автомайдана» приехали в село Стоянка Киевской области, к дому Луценко требовать его отставки, а также прекратить давление на Национальное антикоррупционное бюро. Организаторами акции выступили «Автомайдан» и Центр противодействия коррупции. В акции также принимают участие народные депутаты. Протестующие планируют провести флешмоб с одеялом, которое повесят на флагшток как символ коррупции.

Возле дома находятся несколько десятков правоохранителей.