В мэрии Харькова проходят обыски
20:29, 14 декабря 2017Политика
1970
Следователями проводится досудебное расследование по статье о "превышении служебных полномочий".
Других подробностей в прокуратуре не сообщили / фото УНИАН
Следователи прокуратуры проводят обыски в мэрии Харькова. Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на прокуратуру области.
«Следователями прокуратуры Харьковской области проводится досудебное расследование по статье о «превышении служебных полномочий». Обыски проводятся еще по нескольким адресам, все они санкционированы судами», – заявили в пресс-службе.
Читайте такжеНАБУ опубликовало видеоматериалы обыска, который провели в Минюсте
Других подробностей в прокуратуре не сообщили. В мэрии Харькова информацию пока не комментируют.
Ранее стало известно, что НАБУ обыскало Министерство юстиции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter