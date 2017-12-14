В мэрии Харькова проходят обыски

Следователи прокуратуры проводят обыски в мэрии Харькова. Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на прокуратуру области.

«Следователями прокуратуры Харьковской области проводится досудебное расследование по статье о «превышении служебных полномочий». Обыски проводятся еще по нескольким адресам, все они санкционированы судами», – заявили в пресс-службе.

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Других подробностей в прокуратуре не сообщили. В мэрии Харькова информацию пока не комментируют.

Ранее стало известно, что НАБУ обыскало Министерство юстиции.