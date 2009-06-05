Кто из нардепов защитил Черновецкого от гнева Тимошенко (список)

Сегодня Верховная Рада провалила отчет своей временной следственной комиссии, которая расследовала обстоятельства нарушения Конституции Украины и законов Украины, а также противоправные решения должностных лиц Киевского горсовета, которым в частности предлагалось обратиться к Виктору Ющенко с просьбой снять Леонида Черновецкого с занимаемой должности.

“За” принятие постановления об утверждении отчета ВСК проголосовали только 210 нардепов из 411, зарегистрированных в сессионном зале. Идея поручить ВСК подготовить еще один отчет на ту же тему понравилась сессионному залу немного больше – собрала 231 голос.

В целом, как следует из результатов поименного голосования, размещенных на официальном сайте ВР, немедленно “заклеймить” Черновецкого захотели 153 бютовца (двое отсутствуют в сессионном зале, еще один- Владимир Каплиенко просто проигнорировал голосование), фракция коммунистов в полном составе и 30 из 72 нунсовцев.

Заметим, что сегодня в парламенте не зарегистрировались 30 членов фракции НУ-НС, поэтому фактически за “античерновецький” отчет не голосовали 12 нунсовцев: экс-лидер фракции Вячеслав Кириленко, а также Станислав Аржевитин, Лилия Григорович, Олег Гуменюк, Мустафа Джемилев, Ярослав Джоджик, Владимир Карпук, Ярослав Кендзер, Андрей Парубий, Иван Стойко, Роман Ткач и Петр Ющенко.

Интересно, что отчет ВСК не поддержал ни один регионал, а также... нынешние официальные соратники Юлии Тимошенко - фракция Литвина в полном составе (в парламентской команде спикера сегодня нет ни одного отсутствующего).