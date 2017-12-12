Саакашвили вызывают на допрос в ГПУ (документ)

Лидера "Руху новых сил" Михеила Саакашвили вызвали на допрос в Генпрокуратуру. Соответствующая информация размещена на сайте ГПУ.

Как говорится в повестке, опальный политик должен появиться на улице Резницкой 18 декабря в 9:30.

Его вызвали к начальнику отдела приоритетных поручений Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ Домбровскому Я.В.

Допрос Саакашвили проведут в качестве подозреваемого в уголовном производстве по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 256; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2; ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 УК Украины.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили был задержан 8 декабря в Киеве.

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Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его сообща совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28 ), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

Саакашвили отверг обвинения генпрокурора.

Вчера, 11 декабря, Печерский суд Киева оставил без удовлетворения ходатайство прокурора, который просил избрать Саакашвили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Также 5 декабря, когда силовики провели обыски в его квартире, Саакашвили заявил, что его пытаются похитить по приказу Путина.