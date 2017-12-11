Прокуроры просят для Саакашвили 2 месяца круглосуточного домашнего ареста

Прокуроры просят для экс-президента Грузии, лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили два месяца круглосуточного домашнего ареста. Как передает корреспондент УНИАН, прокурор объяснил это, в частности тем, что это позволит предотвратить определенные риски и сохранить жизнь и здоровье подозреваемого.

«Я считаю, что мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста - единственный способ предотвратить риски, предусмотренный ст.177 УПК п.1,2,3,4,5 ч.1, кроме того, обеспечить выполнение процессуальных прав и обязанностей и обеспечить сохранение жизни и здоровья подозреваемого как участника уголовного производства», - сказал прокурор.

Он также отметил, что во время круглосуточного домашнего ареста никоим образом Саакашвили не запрещается общаться с другими лицами, которые в настоящее время поддерживают его и проводят мирную акцию протеста.

«Есть все средства скайп-связи, интернет-связи. Он может онлайн 24 часа в сутки находиться на связи со своими единомышленниками. Учитывая вышеизложенное, считаю, что необходимо применить круглосуточный домашний арест к подозреваемому Саакашвили сроком на два месяца по месту его жительства по адресу: г. Киев, улица Костельная, дом 7, квартира 32», - добавил прокурор.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Печерском райсуде Киева избирают меру пресечения лидеру партии «Движение новых сил», экс-председателю Одесской ОГА Михеилу Саакашвили, задержанному правоохранителями 8 декабря.

В зале суда один из прокуроров заявил, что спецслужбы РФ могут попытаться ликвидировать экс-президента Грузии.

Как известно, Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

Саакашвили отверг обвинения генпрокурора.