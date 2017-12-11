Саакашвили спел гимн Украины в суде (видео)
13:25, 11 декабря 2017Политика
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Гимн Грузии опальный политик пел вместе со своей женой.
В Печерском райсуде Киева в начале судебного заседания по Михаилу Саакашвили он вместе со сторонниками спел гимны Украины и Грузии.
Соответствующее видео появилось на Youtube-канале Newsone.
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Как сообщал УНИАН, в Печерском районном суде Киева экс-президента Грузии Михеила Саакашвили пересадили со скамьи подсудимых за стеклом на скамью к адвокатам.
Ранее стало известно, что Саакашвили доставили в Печерский райсуд Киева, где ему должны избрать меру пресечения.
Опального политика задержали вечером 8 декабря и доставили в следственный изолятор СБУ.
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