Саакашвили спел гимн Украины в суде (видео)

В Печерском райсуде Киева в начале судебного заседания по Михаилу Саакашвили он вместе со сторонниками спел гимны Украины и Грузии.

Соответствующее видео появилось на Youtube-канале Newsone.

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Как сообщал УНИАН, в Печерском районном суде Киева экс-президента Грузии Михеила Саакашвили пересадили со скамьи подсудимых за стеклом на скамью к адвокатам.

Ранее стало известно, что Саакашвили доставили в Печерский райсуд Киева, где ему должны избрать меру пресечения.

Опального политика задержали вечером 8 декабря и доставили в следственный изолятор СБУ.