Саакашвили привезли в Печерский суд

Лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили находится в Печерском суде города Киева. Об этом сообщает ТСН.

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В суде экс-руководителю Одесской ОГА должны избрать меру пресечения. Отметим, что Сегодня вечером истекает срок содержания под стражей лидера "Руху новых сил".

Напомним, ранее сторонники Саакашвили собрались у СИЗО, намереваясь заблокировать ему выезд, чтобы не допустить суда.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 декабря Саакашвили задержали и доставили в следственный изолятор СБУ.

Прокуроры будут просить суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч. 1 ст. 15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более), (ч. 2 ст. 28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

Саакашвили отверг обвинения генпрокурора.