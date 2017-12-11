Возле СИЗО, где находится Саакашвили, перекрыли улицу

Улица Мазепы от ночи перекрыта для движения частного транспорта, по ней движется только транспорт правоохранителей.

Вблизи этой улицы - на Аскольдовом переулке - в СИЗО сейчас находится политик Михаил Саакашвили, говорится в сюжете ТСН. Утро.

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Сегодня вечером истекает срок содержания под стражей лидера "Руху новых сил". В течение дня политика должны доставить в суд, чтобы избрать для него меру пресечения.

Но у изолятора СБУ собрались сторонники политика, которые намерены заблокировать выезд, чтобы не допустить суда.

Как сообщалось, сегодня в Киеве проходил митинг в поддержку задержанного лидера "Руха нових сил" Михеила Саакашвили. Участники акции прошли от парка им. Тараса Шевченко до Майдана Независимости, где состоялось вече. По разным подсчетам, в митинге приняли участие от 2,5 до 8 тыс. человек. Охрану правопорядка обеспечивали около тысячи правоохранителей.

Потом часть участников митинга пошла под здание СБУ на Аскольдовом переулке, где содержится Саакашвили. Там, кроме прочего, люди повредили витрину магазина "Рошен".