Возле СИЗО, где находится Саакашвили, перекрыли улицу
В течение дня политика должны доставить в суд, чтобы избрать для него меру пресечения.
Улица Мазепы от ночи перекрыта для движения частного транспорта, по ней движется только транспорт правоохранителей.
Вблизи этой улицы - на Аскольдовом переулке - в СИЗО сейчас находится политик Михаил Саакашвили, говорится в сюжете ТСН. Утро.
Читайте такжеАдвокат: сегодня прокуратура должна предъявить Саакашвили обвинения
Сегодня вечером истекает срок содержания под стражей лидера "Руху новых сил". В течение дня политика должны доставить в суд, чтобы избрать для него меру пресечения.
Но у изолятора СБУ собрались сторонники политика, которые намерены заблокировать выезд, чтобы не допустить суда.
Как сообщалось, сегодня в Киеве проходил митинг в поддержку задержанного лидера "Руха нових сил" Михеила Саакашвили. Участники акции прошли от парка им. Тараса Шевченко до Майдана Независимости, где состоялось вече. По разным подсчетам, в митинге приняли участие от 2,5 до 8 тыс. человек. Охрану правопорядка обеспечивали около тысячи правоохранителей.
Потом часть участников митинга пошла под здание СБУ на Аскольдовом переулке, где содержится Саакашвили. Там, кроме прочего, люди повредили витрину магазина "Рошен".