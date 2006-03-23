Луценко перешел на усиленный режим работы

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что сегодня милиция переведена на усиленный режим работы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время расширенного заседания коллегии Полтавской областной государственной администрации.

«С сегодняшнего дня МВД перешло на усиленный режим работы. В частности, мы усилили охрану правопорядка на избирательных участка.», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Ранее он сообщал, что около 60 тыс. милиционеров будут охранять общественный порядок возле избирательных участков во время выборов.

Начальник УМВД Украины в Полтавской области Богдан КЕРНИЦКИЙ заявил, что с сегодняшнего дня в области, особенно в вечернее и ночное время, будет увеличено количество милиционеров для недопущения нарушений правопорядка в районах избирательных участков.