У Саакашвили призвали к проведению международной экспертизы "пленок Курченко"

Если бы у власти были реальные доказательства связи Михеила Саакашвили с Курченко, то они бы крутили их круглосуточно.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил экс-заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе. По его мнению, показанные в Верховной Раде пленки – это монтаж.

«Представьте себе масштаб Саакашвили, а кто такой Курченко. Олигарх-беглец - это тот человек, который был символом власти Януковича. К чему власть пытается привязать Саакашвили. Есть большое дело относительно преступной группы Януковича, но оно так плохо сделано, что через некоторое время развалится в судах. Оказывается, что по этому делу Саакашвили вступил в преступный сговор с организацией для того, чтобы свергнуть власть в Украине. Вот логика этого дела», – отметил Сакварелидзе.

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По словам политика, власть пытается привязать Саакашвили к организации Януковича, не имея никаких доказательств, кроме сфабрикованных, которые разобьет любая международная экспертиза.

«Давайте назначим экспертизу, но не у нас в МВД или других продажных агентствах, а международную в Британии и Америке. Давайте подождем и увидим. Она скажет об обнародованых пленках, что это монтаж. Поверьте мне, они так тщательно к этому готовились, что если бы у них было бы что-то, то Луценко это крутил бы 24 часа в сутки», – убежден бывший заместитель генпрокурора.

Сакварелидзе заверил, что Саакашвили действительно никогда не контактировал с Курченко.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 декабря Саакашвили задержали и доставили в следственный изолятор СБУ.

Прокуроры будут просить суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

Саакашвили отверг обвинения генпрокурора.