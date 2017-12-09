"Скрывался в квартире одного из сторонников": Геращенко рассказал, как проходило задержание Саакашвили

Экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили скрывался в квартире одного из своих сторонников. Во время задержания он находился сам и не оказывал сопротивления. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказал нардеп Антон Геращенко.

"В настоящий момент он задержан и был передан в следственный изолятор СБУ на Аскольдовом переулке. Что касается задержания, то оно проходило в соответствии с законом, он находился в розыске после того, как сбежал после первого задержания, поэтому полиция имела полное право его задерживать. Адвокат в таком случае на момент задержания не приглашался, поскольку это может помешать задержать лицо, которое находится в розыске", - заявил Геращенко.

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По его словам, к Саакашвили допущен адвокат, проводится медицинский осмотр на предмет отсутствия каких-либо побоев.

"Далее в течение 72 часов суд должен определить меру пресечения для Михаила Саакашвили. Ранее гепрокурор Юрий Луценко прогнозировал, что прокуратура будет просить всего лишь домашний арест , чтобы это не звучало как политическое преследование", - рассказал нардеп.

Как сообщал УНИАН, в пятницу вечером, 8 декабря, силовики задержали экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили.

Напомним, 6 декабря стало известно, что Генеральная прокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса. В частности, ему инкриминируют покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (двое или более) (ч.2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).