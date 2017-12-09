Под СБУ собрались сторонники Саакашвили, приехал автобус с Нацгвардией (видео)

Возле управления СБУ на пер. Аскольдовом 3-А начинают собираться сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили, которого, предположительно, доставили в это управление. Об этом сообщает "112 Украина".

Въезд во двор СБУ преградили автобусом, перед ним стоит несколько рядов силовиков. Во двор заехал автобус с бойцами Нацгвардии.

Также те сторонники Саакашвили, которые находятся в палаточном городке под Верховном Радой, идут к управлению СБУ.

Как сообщал УНИАН, в пятницу вечером, 8 декабря, силовики задержали экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили.

Напомним, 6 декабря стало известно, что Генеральная прокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса. В частности, ему инкриминируют покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (двое или более) (ч.2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).