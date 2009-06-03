Эксперт: Ющенко должен распустить ВР

Политический эксперт Александр ПАЛИЙ считает, что в случае создания коалиции Партии регионов и БЮТ, которая будет пытаться внести изменения в Конституцию по избранию Президента в парламенте, глава государства Виктор ЮЩЕНКО должен употребить шаги по роспуску Верховной Рады.

Такое мнение А.ПАЛИЙ высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он убежден, что Президент должен понять все угрозы, которые существуют для страны, и действовать адекватно этим вызовам и угрозам.

По мнению эксперта, если будет попытка ограничить избирательные права граждан, то Президент издаст указ о роспуске Верховной Рады, и парламент будет вынужден его выполнять.

“Я знаю, что Президент готов к решительным шагам для того, чтобы остановить этот антиконституционный мятеж. Самый простой метод - это роспуск Рады в случае применения ею антиконституционных попыток захватить власть”, - сказал он.

По словам А.ПАЛИЯ, указ - конституционен он или нет - будет действовать до тех пор, пока не будет отменен Конституционным Судом. Он отметил, что если парламент проигнорирует такое решение, то это будет попыткой узурпации власти.

По убеждению А.ПАЛИЯ, те политики, которые сегодня решительно поддерживают сопротивление узурпации власти, получат большой плюс и наоборот. ”Главное, чтобы общество показало политикам направление к действиям”, - добавил он.

Он также отметил, что наиболее влиятельные деятели Партии регионов пока молчат по поводу коалиции с БЮТ. По мнению А.ПАЛИЯ, есть большой шанс, что эта партия поймет, что рисковать им особо не из-за чего. “Тем более, что сегодня происходит процесс политической нигиляции Юлии ТИМОШЕНКО и ее политической силы, то есть она повторяет путь Александра МОРОЗА. Это карма нашей политики, которая заключается в том, что время от времени такие политики будут отходить”, - сказал он.