СМИ узнали о намерениях Венецианской комиссии поддержать Украину в конфликте с Венгрией

Венецианская комиссия отклонит ключевое требование Будапешта относительно украинского закона об образовании и в целом поддержит Украину.

Об этом говорится в статье "ЕвроПравды" "Венгрия готовится к поражению: что изменит решение "Венецианки" в языковом конфликте" со ссылкой на европейских и украинских чиновников в Брюсселе, Киеве и в Будапеште, которые видели непубличные рекомендации Венецианской комиссии.

"Венецианка" подтвердит, что Украина не только может, но и должна продвигать лучшее знание государственного языка всеми гражданами - в том числе теми, кто принадлежит к национальным меньшинствам ", - говорится в статье.

Кроме того, Венецианская комиссия признает болем качественное и полное изучения украинского языка "легитимной и похвальной целью" государства.

При этом эксперты "Венецианки" выступят с критикой того, что "языковая статья" образовательного закона была изменена в последний момент, без консультаций.

"Однако это не означает, что ст. 7 закона необходимо менять или отменять - в решении Венецианской комиссии это отдельно подчеркивается "- отмечается в статье.

"Венецианка" таким образом признает, что в этом формулировки седьмой статьи закона вполне достаточно для организации обучения таким образом, чтобы оно было организовано "более дружественным образом" в отношении к меньшинствам.

"Есть ожидания, что Украине все же дадут несколько рекомендаций по изменениям - но большинство из них можно будет внедрить через принятие закона "О среднем образовании ", - говорится в статье.

В то же время, в пользу Венгрии будут вынесены рекомендации Украине продлить переходный период до начала полноценного действия языковой нормы, а также сделать исключение для частных школ, в которых обучение может проводиться исключительно на языке меньшинства.

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Как сообщал УНИАН, закон «Об образовании» вступил в силу 28 сентября, языковые положения которого (ст. 7 относительно языка образования в Украине) вызвали беспокойство Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

28 сентября министр иностранных дел Павел Климкин направил ст. 7 закона «Об образовании» на рассмотрение Венецианской комиссии. Ее выводы будут обнародованы ориентировочно 11 декабря.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что из-за языковых положений украинского закона об образовании Венгрия будет блокировать все шаги по сближению Украины и ЕС в рамках программы «Восточное партнерство» и любые инициативы, способствующие евроинтеграции Украины, а также инициировать пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Кроме того, Сийярто заявил, что Будапешт потребует от ЕС ввести санкции против Украины, если Киев не внесет изменения в языковые положения закона об образовании.