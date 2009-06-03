УНП предлагает НУ-НС выступить в авангарде

Украинская народная партия предлагает фракции “Наша Украина – Народная самооборона” выступить в авангарде сопротивления каких-либо попыткам узурпации власти в государстве и ограничению народного суверенитета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, проект соответствующего заявления только что был принят на заседании Правления УНП.

В проекте заявления идет речь „о недопустимости ведения каких-либо переговоров о создании новой коалиции в парламенте VI созыва, тем более, когда эти переговоры ведутся тайно и имеют целью реализацию конституционного переворота”. Такие переговоры, по убеждению представителей УНП, „являются прямым нарушением со стороны фракции БЮТ соглашения о создании коалиции "Национального развития, стабильности и порядка".

„Деятельность фракции НУ-НС в Верховной Раде Украины исключает возможность каких-либо компромиссов по государственническим вопросам, поэтому фракция не будет блокироваться с идеологически несовместимыми политическими силами – Партией регионов и БЮТ, которые принципиально изменят свою политическую доктрину на антиукраинскую”, - подчеркивается в проекте заявления.

УНП отмечает: „В соответствии со ст.5 Конституции Украины: «Право определять и изменять конституционный строй в Украине принадлежит исключительно народу. Это право не может быть узурпировано государством, ее органами или должностными лицами».