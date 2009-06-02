Ющенко о "ширке", потере независимости, своей отставке, роспуске парламента, о Тимошенко и НУ-НС

20:15, 02 июня 2009
Политика
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Эксклюзивное интервью агентству УНИАН

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что не допустит избрания главы государства Верховной Радой.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью агентству УНИАН.

Виктор ЮщенкоПо словам В.ЮЩЕНКО, перед ним не стоит задача не допустить создания широкой коалиции с Партией регионов и БЮТ. Он отметил, что это исключительно дело парламентариев. В то же время его тревожит цель создания такой коалиции. «Очевидно, что такой способ формирования коалиции свидетельствует, что речь не идет о хороших делах, речь не идет, как принести стабильность в эту страну, речь идет, как разделить страну до 2015-2020 года на двоих», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что это будет означать отказ от демократии, отказ от европейского выбора страны. «Это преступление против свободы, против демократии», - сказал В.ЮЩЕНКО, подчеркнув, что это похоже на государственный мятеж.

По его словам, это должно касаться каждого человека, и граждане Украины не могут быть в стороне этих процессов, они должны сказать свое слово, в том числе и через Всеукраинский референдум, даже если он будет носить лишь рекомендательный характер.

«Если нация допустит такой сценарий - это кратчайшая дорога к утрате украинской независимости, потому что с такой властью дорога только одна – стать колонией, периферией», - сказал Президент.

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Президент допускает досрочное прекращение своих полномочий при условии реальной реорганизации системы власти.

Виктор ЮщенкоВ частности, на вопрос, может ли он объявить досрочные президентские выборы, В.ЮЩЕНКО отметил, что давал бы ответ на этот вопрос очень осторожно. Он подчеркнул, что готов идти на компромиссы, но если речь будет идти о действительной реорганизации системы власти. Президент напомнил о предложенных им изменениях в Основной закон, о необходимости реформирования избирательной системы, о необходимости отмены депутатской неприкосновенности. «Я бы заплатил очень высокую цену, чтобы это произошло, высокую, и пошел бы на большие компромиссы», - сказал Президент, добавив, что здесь не стоит вопрос: уйдет он с должности на месяц раньше, или на месяц позже, здесь главное - достичь качества построения системы власти в Украине.

В то же время Президент отметил, что существует много вариантов недопущения внесения изменений в Конституцию, которыми предлагается избирать Президента в парламенте и продлить полномочия нынешней Верховной Рады на несколько лет.

«Варианты есть и они все будут задействованы», - сказал Президент, отвечая на вопрос, есть ли у него реальные механизмы помешать внесению изменений в Конституцию, которые разработаны БЮТ и Партией регионов.

При этом В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что больше всего БЮТ и ее лидер Юлия ТИМОШЕНКО боятся выборов. «С каждым месяцем они (выборы) становятся еще более ужасными, поэтому нужно делать все манипуляции, чтобы дать ответ, можно ли без выборов представлять высшую власть в Украине, и они, собственно говоря, именно над этим работают», - сказал Президент, добавив, что ответ, как защититься от этого варианта, находится у 47 миллионов украинцев.

Отвечая на вопрос, возможен ли вариант роспуска парламента в случае начала процедуры внесения изменений в Конституцию, В.ЮЩЕНКО сказал, что это немногое изменит. По его словам, принять решение о роспуске парламента с одной стороны организационно выглядит очень просто, но с другой стороны - это малопродуктивный путь, который не решит сути проблемы. «Он (роспуск парламента – УНИАН) не является адекватным», - сказал В.ЮЩЕНКО.

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Президент ведет переговоры о консолидации фракции «Наша Украина – Народная самооборона».

Виктор Ющенко«Я веду сегодня переговоры, чтобы консолидировать фракцию «Наша Украина – Народная самооборона». Сначала поставить мягкие цели – давайте консолидируемся для того, чтобы просто не допустить развития такого сценария через конституционный мятеж, а затем будем формировать уже более основополагающие вещи», - сказал Президент.

Он также отметил, что хотел бы обратиться ко всем депутатам и НУ-НС, и БЮТ. «Еще есть время выйти из этого позора всем, кто туда зашел», - сказал Президент.

При этом он выразил надежду, что в БЮТ есть часть людей, которая не хочет принимать участия в том, что сегодня планируется БЮТ и Партией регионов.

 

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