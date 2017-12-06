Порошенко подписал закон об обеспечении жильем военных и семей погибших бойцов

Президент Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам обеспечения жилыми помещениями военнослужащих и членов семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы» (№4995).

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«Сегодня в присутствии украинских воинов подписал закон об обеспечении жильем военнослужащих и членов семей погибших бойцов», - отметил он.

При этом Порошенко заметил, что сделает все возможное и в дальнейшем, чтобы улучшить социальную защиту военнослужащих.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам обеспечения жилыми помещениями военнослужащих и членов семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы» (№4995).

Законом предусмотрено, что обеспечение жилыми помещениями в случае необходимости улучшения жилищных условий семей военнослужащих, которые принимали непосредственное участие в антитеррористической операции или обеспечении ее проведения и погибли (умерли) или пропали без вести, осуществляется за счет средств государственного бюджета в порядке, определенном Кабинетом министров.

Законом внесены изменения в Жилищный кодекс Украинской ССР. Согласно этим изменениям, жилое помещение сохраняется за временно отсутствующим нанимателем или членами его семьи более шести месяцев в случаях призыва на военную службу по мобилизации, на особый период - в течение всего периода прохождения военной службы, а если во время ее прохождения военнослужащие получили ранения, иное повреждение здоровья и находятся на лечении в медицинских учреждениях или попали в плен либо признаны безвестно отсутствующими - на срок до дня, следующего за днем их постановки на воинский учет в районных ( городских) военных комиссариатах после увольнения с военной службы, после окончания ими лечения в медицинских учреждениях, независимо от срока лечения, возвращения из плена, отмены решения суда о признании лица безвестно отсутствующим или принятия судом решения об объявлении лица умершим.

Также внесены изменения в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Предусмотрено, что государство обеспечивает военнослужащих жилыми помещениями или по их желанию денежной компенсацией за принадлежащее им для получения жилое помещение по основаниям, в пределах норм и в соответствии с требованиями, установленными Жилищным кодексом Украинской ССР, иными законами, в порядке, определенном Кабинетом министров. Также это касается и военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации, на особый период. Изменениями предусмотрено, что размер и порядок выплаты военнослужащим денежной компенсации за поднаем (наем) ими жилых помещений определяются Кабмином.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.