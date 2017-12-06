Луценко: НАБУ считает себя отдельной изолированной структурой и никому не доверяет

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что Национальное антикоррупционное бюро считает себя отдельной изолированной структурой и никому не доверяет.

Читайте такжеВойны между НАБУ и ГПУ нет - Луценко Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде, отвечая на вопросы депутатов об отсутствии сегодня руководителей НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Луценко отметил, что за полтора года пребывания его в должности никто не слышал о войнах между Генпрокуратурой, Службой безопасности или Министерством внутренних дел Украины.

«Национальное антикоррупционное бюро изначально считало себя отдельной структурой, созданной абсолютно изолированно ... Они не доверяют ни одному из нас. И это означает развал вообще законности в деятельности правоохранительных структур», - сказал генпроркурор.

Он подчеркнул, что НАБУ - нужен орган как отдельный, независимый, но подконтрольный закону орган. Он добавил, что все будет для этого делать.

«Мы сегодня здесь, в парламенте, потому что другого места поставить всех: меня, Василия Сергеевича (Грицака - УНИАН), Арсена Борисовича (Авакова - УНИАН) и коллег из НАБУ и САП на закон, - нет больше такого места. Слово за вами, потому что у меня компетенции по ним закон не предусматривает», - подчеркнул Луценко.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря с трибуны парламента генпрокурор Луценко попросил Верховную Раду отозвать из США руководство НАБУ и САП для отчета в парламенте. Он также призвал спикера Андрея Парубия отправить по этому поводу телеграмму в Вашингтон.

Сегодня, 6 декабря, Сытник и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили, что не намерены по просьбе Луценко прерывать свой визит в Вашингтон, где они находятся по приглашению организаторов Глобального форума по возврату активов и для участия в дополнительных встречах с высокопоставленными лицами США.

Сытник сообщил, что имеет ряд запланированных встреч с высокопоставленными лицами США на 6-7 декабря. По его словам, он не намерен выполнять «спонтанные прихоти генпрокурора», но будет учитывать ситуацию и при необходимости пытаться как можно скорее вернуться в Украину.

Сегодня ранее Луценко обвинил Сытника в том, что тот в США развернул кампанию по дискредитации генпрокурора и правоохранительных органов Украины.