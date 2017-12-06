В СБУ рассказали свою версию событий относительно спецоперации НАБУ в миграционной службе

Председатель СБУ Василий Грицак уверяет, что у его ведомства «"нормальное рабочее взаимодействие" с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), Генеральной прокуратурой и Министерством внутренних дел. Об этом он сказал во время выступления с трибуны Верховной Рады.

Читайте такжеВойны между НАБУ и ГПУ нет - Луценко «У нас достаточно нормальное рабочее взаимодействие как с НАБУ, так и с Генеральной прокуратурой, с Министерством внутренних дел и другими субъектами оперативно-разыскной деятельности, ведущих борьбу с преступностью», - заверил он.

«Вместе с тем я не могу понять, когда работники Службы безопасности, которые тоже ведут довольно эффективную работу по разным линиям своей правоприменительной деятельности, вынуждены и должны соблюдать законодательство Украины, и в то же время кому-то даются какие-то преференции или непонятные исключения", - добавил Грицак.

Кроме этого, он рассказал депутатам версию СБУ о событиях по спецоперации НАБУ в Государственной миграционной службе (ГМС). "26 сентября 2017 в Службу безопасности с заявлением о совершении преступления обратилась первый заместитель председателя Государственной миграционной службы Дина Пимахова по факту провоцирования ее к получению неправомерной выгоды гражданином Титенковым С.А. есть совершение преступления по статье 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) ", - рассказал глава СБУ.

Грицак объяснил, что дальше по процедуре, поскольку такое преступление не относится к подследственности СБУ, материалы 27 сентября были переданы в прокуратуру, которая внесла производство в ЕРГР.

По его словам, 28 сентября органом досудебного расследования в апелляционном суде получены санкции на проведение в отношении Титенкова негласных следственно-разыскных действий: снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей, наблюдение за лицом.

"В процессе работы над этим делом было действительно зафиксировано, что готовилось дачи взятки. И лишь в день задержания, то есть 29 ноября, в ЕРГР был внесен еще один квалифицирующий признак - 370 ч.2 - провоцирование дачи взятки", - заявляет Грицак.

Он подтвердил, что в рамках следственных действий изъято много материалов с ограниченным доступом и большое количество специальных технических средств, "происхождение которых устанавливается".

Он заверил, что по указанному делу СБУ "в рамках выполнения поручений Генпрокуратуры, которая ведет расследование, будет давать оценку и содействовать расследованию".

"В целом я убежден, что и НАБУ и другие новые органы имеют право на жизнь. Мы будем делать все, чтобы сотрудничать дальше вместе", - заявил Грицак.