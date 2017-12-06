Порошенко ожидает наработанных изменений в Конституцию по Крыму

Президент Украины Петр Порошенко ожидает в ближайшее время от рабочей группы Конституционной комиссии наработанных изменений в Основной закон о создании в Крыму национальной автономии крымских татар в составе суверенной Украины.

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Об этом говорится в обращении главы государства по случаю 100-летия со времени проведения первого Курултая крымскотатарского народа.

Президент отметил, что уже начата работа над созданием в Крыму национальной автономии крымских татар в составе суверенного и независимого Украинского государства.

«Ожидаю в ближайшее время от рабочей группы Конституционной комиссии наработанных и согласованных изменений и дополнений в раздел Х Конституции Украины, которые должны законодательно закрепить статус такой автономии, в которой будут обеспечены равные права и свободы как крымских татар, так и представителей других этносов, проживающих на полуострове. А в дальнейшем надеюсь на мудрое и взвешенное решение народных депутатов Украины в этом чрезвычайно важном вопросе», - подчеркнул Порошенко.

Он выразил убеждение, что «опыт героической борьбы крымскотатарского народа за свои права и свою родную землю, его высокая организованность и единство с украинской нацией в развитии Украинского государства станут убедительными факторами восстановления государственного суверенитета в Крыму, успешного развития Украины в семье развитых, демократических европейских стран».

Как сообщал УНИАН, президент Порошенко в прошлом году заявил о необходимости начать процесс внесения изменений и дополнений в десятый раздел Конституции Украины, который называется «Автономная Республика Крым».

30 ноября 2017 народный депутат от «Блока Петра Порошенко», председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что рабочая подгруппа Конституционной комиссии завершила подготовку изменений и дополнений в Конституцию Украины - в десятый раздел «Автономная Республика Крым».

«Этот текст направляется членам рабочей группы - 25 членов Конституционной комиссии и задействованным экспертам, и затем мы планируем в декабре, чтобы это было вынесено на обсуждение Конституционной комиссии», - сказал он.

Чубаров отметил, что в подготовленном тексте есть норма, предусматривающая сохранение Курултая «в той автономии, которая будет действовать на деоккупированной крымской земле». «Высшим представительным органом крымскотатарского народа является Курултай крымскотатарского народа, который формирует Меджлис крымскотатарского народа, который осуществляет полномочия, определенные Курултаем крымскотатарского народа», - процитировал он соответствующую норму.