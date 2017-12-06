Под Радой Саакашвили собирает вече, будет объявлять "план действий"

Сегодня в 18.00 на территории палаточного городка возле Верховной Рады Украины состоится вече.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге на площади Конституции заявил лидер партии «Рух новых сил» Михеил Саакашвили, объявленный правоохранителями в розыск по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

«Сегодня на 6 (вечера – УНИАН) мы собираем вече тут... план я уже могу анонсировать: убрать преступную группировку из правоохранительных органов Украины законным путем и начать процедуру импичмента организованной преступной группировки во главе с Порошенко», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, Саакашвили объявили в розыск по трем статьям. Проведение розыска поручено оперативным подразделениям Национальной полиции и СБУ.

В Мариинском парке на рассвете состоялась попытка штурма палаточного городка активистов, которые поддерживают Михеила Саакашвили.

Представителей правоохранительных органов было около сотни. Протестующие начали защищаться от правоохранителей петардами. Последние применили слезоточивый газ и повалили забор. В ответ люди начали бить их деревянными и металлическими брусками - правоохранители отступили.

Позже в полиции заявили, что они пошли на штурм, потому что проводили мероприятия по розыску лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили.