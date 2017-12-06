В поисках Саакашвили: как силовики штурмовали палаточный городок под Радой (фоторепортаж)
08:47, 06 декабря 2017Политика
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Сейчас сторонники Саакашвили вооружаются подручными средствами, от деревянных палок до огнетушителей.
В Мариинском парке на рассвете произошла попытка штурма палаточного городка активистов, которые поддерживают Михеила Саакашвили.
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Представителей правоохранительных органов было около сотни. Протестующие начали защищаться от правоохранителей петардами. Последние применили слезоточивый газ и повалили забор.
В ответ люди начали бить их деревянными и металлическими брусками - правоохранители отступили.
Позже в полиции заявили, что они пошли на штурм, потому что проводили мероприятия по розыску лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили.
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