В Нашей Украине говорят, что ПР и БЮТ осуществляют давнюю мечту России

Народный депутат Украины Николай КУЛЬЧИНСКИЙ называет возможный союз БЮТ и Партии регионов антиконституционным. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Народного союза "Наша Украина".

"Ничего странного, если коалиция БЮТ и ПР таки будет создана. Все-таки интересы бизнеса этих двух фракций сходятся в идее господства над всем украинским обществом», - отметил Н.КУЛЬЧИНСКИЙ.

Он выразил предположение, что «благодаря» объединению, воплотится давняя мечта нашего северного соседа о том, чтобы в Украине не было всенародно избранного Президента. «Обе фракции, как известно, зависимы от России и стимул, очевидно, идет оттуда», - сказал Н.КУЛЬЧИНСКИЙ.

Он убежден, что такая коалиция будет иметь антиукраинский характер.

«Очевидно, что будут свертываться демократические права и свободы украинцев. Не сомневаюсь, что снова будет введена цензура и ухудшится положение людей», - заметил народный депутат.

«Борьба с кризисом – только словесное прикрытие», – убежден Н.КУЛЬЧИНСКИЙ.

«Это антиконституционный переворот, поскольку никто их не уполномочивал менять Конституцию и избирать Президента в парламенте», - отметил он.

«Какими бы словами они не прикрывались – такой союз является антиконституционным и антинародным», – подчеркнул «нашеукраинец».