В ГПУ заявили, что обнародовали не все доказательства по делу Саакашвили

Генеральная прокуратура Украины обнародовала не все доказательства по делу лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили.

Об этом заявил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко в эфире "Громадського радио".

По его словам, в качестве доказательства связей Саакашвили с беглым бизнесменом Сергеем Курченко ГПУ уже представила видеосъемку с передачей меченых купюр.

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"Это видеосъемка получения средств преступной группировки Курченко, которые передавались для поддержания Саакашвили и его соратников для проведения акций неповиновения. Касательно доказательной базы. Должен сообщить: те купюры, которые фигурировали в этой видеосъемке, они все переписаны еще до того, как их передавали, это одно из доказательств. Есть письменные доказательства тех, кто доставлял эти деньги и передавал. Плюс видеосъемка", - рассказал Лысенко.

При этом он подчеркнул, что правоохранители имеют и другие доказательства по делу Саакашвили.

"Еще есть доказательства, которые еще не обнародованы. Они в случае необходимости будут предоставлены суду. И после этого суд будет принимать решение относительно вынесения приговора этим лицам", - отметил спикер ГПУ.

Как сообщал УНИАН, утром в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски. Позже они задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако активисты заблокировали проезд этого авто. Между правоохранителями и активистами возникали столкновения. Через некоторое время, после противостояния активисты разбили окна, сломали двери в микроавтобусе и освободили Саакашвили. Правоохранители применили слезоточивый газ. Политик и его сторонники пришли под Верховную Раду.

В СБУ сообщили, что Саакашвили задержан в рамках расследования уголовного производства о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности (статья 256 УК).

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Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили проводил акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

Прокуратура открыла уголовное производство о препятствовании народными депутатами действиям правоохранителей, которые задерживали Саакашвили.

Позже, во время выступления в ВР, Луценко заявил, что следствие даст оценку действиям восьми народных депутатов в деле побега Саакашвили.

По словам генпрокурора, среди них - действующие народные депутаты Игорь Луценко, Юрий Деревянко, Светлана Залищук, Мустафа Найем, Олег Петренко, Юрий Левченко, Сергей Лещенко и Виктор Чумак.