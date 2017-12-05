Саакашвили: я не знаю, кто такой Курченко (видео)

Бывший председатель Одесской областной госадминистрации и лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили заявил, что не знает, кто такой Сергей Курченко и утверждает, что обнародованная запись якобы разговора экс-президента Грузии с ним поддельная. Об этом он заявил на площади возле Верховной Рады, передает Украинская правда.

Читайте такжеГеращенко заявил, что соратник Саакашвили купил Bentley за деньги Курченко на организацию протестов"Я вообще не знаю, кто такой Курченко. Я с ним не общался, я не знаю как он выглядит и у меня нет ничего общего (с ним – ред.). Я знаю Путина, могли бы сделать мое аудио с Путиным", - рассказал Саакашвили.

По его словам, представитель президента Петра Порошенко угрожал ему созданием компромата.

"Они испугались марша на прошлой неделе. Ранее Порошенко посылал ко мне Грановского, который прямо угрожал, что если я не уберусь из страны, если я не прекращу говорить о коррупции, особенно в военной сфере, то они создадут компромат и они все выбросят по линии СБУ", - утверждает экс-президент Грузии.

Он заявил, что будет оставаться под Радой. "У меня план оставаться здесь. Я призываю людей присоединяться, много людей едут из регионов. Мы будем оставаться и требовать от парламента разобраться с лживыми правоохранителями и начать процедуру импичмента за кражи Порошенко", - подытожил Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили проводил акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействие членам преступной группировки экс-президента Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.