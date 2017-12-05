Соратники Саакашвили в Раде должны сложить мандаты - глава фракции БПП

После обнародования доказательств финансирования протестных акций Михеила Саакашвили командой экс-президента Виктора Януковича, соратники грузинского политика из числа народных депутатов фракции "БПП" должны прекратить свои полномочия.

Об этом журналистам в парламенте заявил глава фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

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"По моему убеждению, после обнародования материалов Генеральной прокуратуры и Службы безопасности, соратники Саакашвили из числа народных депутатов должны сложить мандаты. Если они работают за деньги Януковича, на словах отстаивают будущее Украины, а каждый день получают эту плату, – это не достойно народного депутата Украины", – заявил глава фракции.

Артур Герасимов отметил, что фракция БПП признает право политика на ошибку. Он отметил, что если парламентарии признают свою ошибку, то "мы готовы признавать и дальше, что они являются членами нашей фракции".

"Поэтому я обращаюсь к тем политикам, кого сегодня назвал Генеральный прокурор. Возможно они ошиблись, возможно, они не знали, кто такой Саакашвили, возможно они получали деньги Курченко и не знали, что это деньги Курченко. Если они признают свою ошибку, мы готовы и дальше признавать их членами нашей фракции. Если они этой ошибки не признают, то я обязательно соберу фракцию и уже на этой неделе мы с коллегами будем принимать соответствующие решения", - сказал Герасимов.

"Хочу обратить внимание, что финансирование акций Саакашвили из России – это только один эпизод в российском сценарии свержения власти в Украине "Русская зима". Это ключевой момент, который я услышал в докладе Генерального прокурора. Сейчас правоохранительные органы Украины занимаются и другими элементами этого плана, для того, чтобы не позволить стране-агрессору раскачать ситуацию внутри страны", - заявил Артур Герасимов.

Как сообщал УНИАН, утром в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски. Позже они задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако активисты заблокировали проезд этого авто. Между правоохранителями и активистами возникали столкновения. Через некоторое время, после противостояния активисты разбили окна, сломали двери в микроавтобусе и освободили Саакашвили. Правоохранители применили слезоточивый газ. Политик и его сторонники пришли под Верховную Раду.

В СБУ сообщили, что Саакашвили задержан в рамках расследования уголовного производства о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности (статья 256 УК).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили проводил акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

Прокуратура открыла уголовное производство о препятствовании народными депутатами действиям правоохранителей, которые задерживали Саакашвили.

Позже, во время выступления в ВР, Луценко заявил, что следствие даст оценку действиям восьми народных депутатов в деле побега Саакашвили.

По словам генпрокурора, среди них - действующие народные депутаты Игорь Луценко, Юрий Деревянко, Светлана Залищук, Мустафа Найем, Олег Петренко, Юрий Левченко, Сергей Лещенко и Виктор Чумак.