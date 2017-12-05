В БПП требуют объяснений от депутатов-антикоррупционеров из-за их участия в митинге Саакашвили

Фракция БПП в Верховной Раде требует от нардепов Залищук, Лещенко и Найема объяснить их участие в сегодняшних акциях протеста в поддержку Михеила Саакашвили.

Об этом говорится в обнародованном заявлении совета фракции Партии “Блок Петра Порошенко” в Верховной Раде.

"Совет фракции Партии “Блок Петра Порошенко” обращается к членам фракции Светлане Залищук, Сергею Лещенко, Мустафе Найеу, которые были организаторами и активными участниками так называемых акций протеста под руководством Михеила Саакашвили: Мы требуем публично объяснить всему украинскому обществу, избирателям, которые отдали за вас свои голоса, свою позицию и мотивацию при подстрекательстве украинских граждан к акциям протеста, которые были организованы за украденные у граждан деньги", - говорится в сообщении.

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В заявлении БПП также выражается благодарность СБУ и Генпрокуратуре "за оперативную, слаженную работу, благодаря которой, украинское общество получило убедительные доказательства сотрудничества Михеила Саакашвили с командой Виктора Януковича".

"Акции протеста имели целью одно – государственный переворот, дискредитацию Украины, народа, власти, правоохранительных структур", - подчеркнули во фракции БПП.

В заявлении отмечается, что оценку антигосударственной деятельности Саакашвили и его команды вскоре даст украинский суд.

"Своих коллег мы призываем покаяться и признать свою ошибку. В противном случае, во фракции Партии “Блок Петра Порошенко”, членами которой вы являетесь, будут все основания считать, что с самого начала своей депутатской деятельности вы руководствовались единственной целью: удовлетворение своих собственных амбиций, даже путем предательства Украины на пользу России, которая стремится уничтожить нас как независимое, суверенное европейское государство", - говорится в заявлении фракции БПП.

Также БПП просит Залищук, Лещенко и Найема дать показания правоохранительным органам, которые помогут быстрее завершить следствие и привлечь всех причастных к ответственности.

Как сообщал УНИАН, утром в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски. Позже они задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако активисты заблокировали проезд этого авто. Между правоохранителями и активистами возникали столкновения. Через некоторое время, после противостояния активисты разбили окна, сломали двери в микроавтобусе и освободили Саакашвили. Правоохранители применили слезоточивый газ. Политик и его сторонники пришли под Верховную Раду.

В СБУ сообщили, что Саакашвили задержан в рамках расследования уголовного производства о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности (статья 256 УК).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили проводил акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

Прокуратура открыла уголовное производство о препятствовании народными депутатами действиям правоохранителей, которые задерживали Саакашвили.

Позже, во время выступления в ВР, Луценко заявил, что следствие даст оценку действиям восьми народных депутатов в деле побега Саакашвили.

По словам генпрокурора, среди них - действующие народные депутаты Игорь Луценко, Юрий Деревянко, Светлана Залищук, Мустафа Найем, Олег Петренко, Юрий Левченко, Сергей Лещенко и Виктор Чумак.