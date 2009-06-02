В ПР уверены, что ширку украинцы проглотят, а досрочные выборы - нет

Первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ считает, что украинское общество не воспримет действий Президента Виктора ЮЩЕНКО, если в случае создания новой коалиции он издаст указ о досрочных выборах Верховной Рады с одновременным сложением полномочий главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам, комментируя информацию о том, что в Секретариате Президента готовы два проекта указов о досрочных выборах Президента и ВР в случае создания новой коалиции.

По словам А.ЕФРЕМОВА, действия Президента совсем не вписываются в логику принятия государственнических решений.

Говоря о возможных досрочных выборах в ВР, А.ЕФРЕМОВ заметил, что чем дальше, то тем меньше механизмов этого. «Есть законодательство, которое определяет действия Президента до момента сложения им своих полномочий. Юридически мы можем спорить, когда новый Президент придет к власти, но это спор юристов. Общество не примет такие действия Президента», - сказал депутат.

А.ЕФРЕМОВ также отметил, что его уже не удивляют никакие действия главы государства. «Он в прошлый раз подписал четыре раза указы, а затем забыл, что они есть, и подписывал новые указы. Поэтому он может свои указы издавать, но у нас есть право их оспаривать в Конституционном Суде», - сказал он. При этом А.ЕФРЕМОВ добавил, что депутаты обязательного обратятся в КС, если эти указы будут неконституционными.

Отвечая на вопрос, может ли поставить крест на внесении изменений в Конституцию указ Президента о его отставке, А.ЕФРЕМОВ заметил, что механизмы внесения изменений в Конституцию четко определены законами, и эта процедура не связана с согласованием изменений в Конституцию с Президентом.

«Поэтому если в парламенте будет достаточно голосов – конституционное большинство, которое будет считать, что необходимо принять эти изменения, - то мы примем эти изменения», - сказал он.

А.ЕФРЕМОВ также заметил, что сейчас окончательно не согласован вариант изменений в Конституцию, который разрабатывается БЮТ и Партией регионов. По его словам, обсуждались только отдельные положения, и когда настоящий документ будет готов окончательно, то он будет вынесен на утверждение политсовета Партии регионов.

«Работа над настоящим документом не завершена, и он отрабатывается на уровне специалистов», - сказал депутат.