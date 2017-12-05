Саакашвили идет к Раде

Освобожденный митингующими из микроавтобуса СБУ лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили в окружении своих сторонников через Майдан Незалежности и Европейскую площадь идет по улице Грушевского в направлении Верховной Рады.

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Как передает корреспондент УНИАН, параллельно проходит передислокация правоохранителей: с улицы Трехсвятительской они через Мариинский парк спешно передвигаются к зданию парламента.

Как сообщал УНИАН, утром в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что сотрудники Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины проводили следственные действия в квартире политика.

Позже силовики задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако активисты заблокировали проезд этого авто. Между правоохранителями и активистами возникали столкновения.

Через некоторое время, после противостояния активисты разбили окна, сломали двери в микроавтобусе и освободили Саакашвили. Правоохранители применили слезоточивый газ.