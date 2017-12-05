Взяли в кольцо: появилось видео, как Саакашвили снимали с крыши

Задержанного экс-главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили правоохранителям пришлось снимать с крыши, куда он забрался из-за обысков в его квартире.

В частности, видео опубликовал прокурор Владислав Куценко в Facebook.

Как сообщал УНИАН, утром в квартире в доме на улице Костельной, где проживает лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили, силовики провели обыски.

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Позже силовики задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако около 100 митингующих заблокировали проезд этого авто. Им удалось вытащить его из автомобиля и теперь Саакашвили вместе со сторонниками двинулись по улице Костельной в сторону Майдана Независимости.