"Не стоит из негодников делать страдальцев": Аваков отреагировал на блокирование телеканала NewsОne

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал прекратить блокирование телеканала NewsОne. Об этом он заявил в микроблоге Twitter сегодня утром.

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"Первое: Мураев - мерзавец и провокатор. Второе: обращаюсь к протестующим - блокирование NewsOne нужно прекратить - не стоит из негодников делать страдальцев. Третье: владельцам и редакторам канала стоит прекратить провоцировать людей", - написал Аваков.

По его словам, Нацполиция примет решение по вышеназванным пунктам в пределах компетенции.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря на сайте телеканала было размещено сообщение, что группа неизвестных людей в военной форме заблокировала вход в помещение телеканала.

По словам активиста Алексея Середюка, NewsOne должен изменить свою политику, и народный депутат Украины Евгений Мураев должен извиниться за высказывания в программе «Украинский формат», где он назвал Евромайдан «государственным переворотом власти».

Середюк пообещал, что «подобные акции блокирования работы телеканалов будут проводиться на всех ватных телеканалах страны».

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что блокирование NewsOne является прямым препятствованием журналистской деятельности и давлением на средства массовой информации в стране.