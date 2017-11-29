В КГБ Беларуси рассказали о причине задержания директора украинского завода

В Комитете государственной безопасности Беларуси подтвердили факт задержания председателя правления ПАО «Завод утяжелителей» Александра Скибы при даче взятки 2800 долларов. Об этом сообщает пресс-служба КГБ Беларуси.

«КГБ Республики Беларусь в рамках борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями с поличным при получении взятки в размере 2800 долларов от председателя правления ПАО «Завод утяжелителей» (Украина) гражданина Украины Скибы А.С. задержан главный металлург ОАО «Минский тракторный завод» Карась А.Н. В качестве посредника при получении взятки выступал сын задержанного Карась А.А. Также задокументирован факт получения взятки от представителей коммерческих структур в размере 1700 долларов начальником управления материально-технического обеспечения ОАО «Минский тракторный завод» Мезгой В.Н.», - говорится в сообщении

Отмечается, что всего установлено более 20 фактов коррупционной деятельности должностных лиц ОАО «Минский тракторный завод» на общую сумму более 40 тыс. долларов.

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«В отношении сотрудников ОАО «Минский тракторный завод» возбуждены уголовные дела по ст. 430 («получение взятки») УК Республики Беларусь; в отношении Скибы А.С. - по ч. 2 ст. 431 («Дача взятки») УК Республики Беларусь. Все фигуранты коррупционных схем задержаны», - подчеркнули в КГБ.

Сообщается, что в отношении них применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Для дальнейшего производства уголовные дела переданы в Следственный комитет Республики Беларусь.

Как сообщал УНИАН, посольство Украины в Республике Беларусь узнало о задержании директора ОАО «Завод утяжелителей» Скибы 18 ноября. Официально белорусская сторона о причинах задержания не сообщала.