Украинского бизнесмена в Беларуси задержали по подозрению во взяточничестве – посол

Посол Украины в Минске Игорь Кизим заявляет, что, по имеющейся у него информации, директору украинского завода Александру Скибе, задержанному в Беларуси, инкриминируют дачу взятки.

При этом, как заявил Кизим Радио Свобода, официально белорусская сторона о причинах задержания не сообщала.

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Посольство Украины в Минске направило властям Беларуси ноту с требованием объяснить, за что был задержан гражданин Украины, руководитель предприятия ПАО «Завод утяжелителей» Александр Скиба, но ответа пока не получило.

39-летний Александр Скиба прибыл в Минск 15 ноября в командировку на переговоры с ОАО «Минский тракторный завод», с которым украинское предприятие имеет договор на поставку продукции.

«Завод утяжелителей» расположен в Константиновке в Донецкой области Украины. Здесь производят сыпучие материалы, которые применяются в литейном производстве – для производства формовочных, стержневых и противопригарных покрытий.

По сообщению СМИ, белорусские спецслужбы задержали Скибу 16 ноября. Представитель КГБ Беларуси Дмитрий Побяржин отказался что-то говорить о задержании Скибы.