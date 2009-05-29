Литвин: в ВР будут набирать как в армию - кто не сможет отвертеться

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что Верховная Рада Украины даст согласие на отмену депутатской неприкосновенности.

Об этом он заявил сегодня во время рабочей поездки в Сумскую область.

«Будет отменена. Возможно, даже перед этими выборами, поскольку уже дальше двигаться некуда», - сказал В.ЛИТВИН.

При этом он пошутил, что в случае отмены депутатской неприкосновенности в парламент будут набирать людей так же, как в ряды Вооруженных Сил. «В Верховную Раду будут набирать, как в армию. Кто не сможет отвертеться, тот пойдет в Верховную Раду», - сказал председатель ВР.

При этом В.ЛИТВИН напомнил, что на сегодняшний день, кроме депутатов, еще 7 тысяч человек имеют особый статус. «Я категорически за то, чтобы это отменить», - добавил он.

В то же время, по словам В.ЛИТВИНА, нужно, чтобы за это решение проголосовали не 226 народных депутатов, а, по меньшей мере, 300, поскольку необходимо внести изменения в Конституцию.