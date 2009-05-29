Литвин: в ВР будут набирать как в армию - кто не сможет отвертеться
Неприкосновенность таки отменят?
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что Верховная Рада Украины даст согласие на отмену депутатской неприкосновенности.
Об этом он заявил сегодня во время рабочей поездки в Сумскую область.
«Будет отменена. Возможно, даже перед этими выборами, поскольку уже дальше двигаться некуда», - сказал В.ЛИТВИН.
При этом он пошутил, что в случае отмены депутатской неприкосновенности в парламент будут набирать людей так же, как в ряды Вооруженных Сил. «В Верховную Раду будут набирать, как в армию. Кто не сможет отвертеться, тот пойдет в Верховную Раду», - сказал председатель ВР.
При этом В.ЛИТВИН напомнил, что на сегодняшний день, кроме депутатов, еще 7 тысяч человек имеют особый статус. «Я категорически за то, чтобы это отменить», - добавил он.
В то же время, по словам В.ЛИТВИНА, нужно, чтобы за это решение проголосовали не 226 народных депутатов, а, по меньшей мере, 300, поскольку необходимо внести изменения в Конституцию.