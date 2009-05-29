Тимошенко внезапно заболела

Очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины состоится 12 июня.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь секретаря СНБО Раисы БОГАТЫРЕВОЙ Ирина БОГДАН.

По ее словам, сегодняшнее заседание было перенесено в связи с соответствующей просьбой министра обороны Юрия ЕХАНУРОВА, который сегодня находится в командировке, а также из-за болезни премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, заседание СНБО под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО планировалось на сегодня на 12.00.