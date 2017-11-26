В Киеве полиция задержала одного из экс-командиров батальона "Донбасс" Виногродского

В Киеве на Оболонском проспекте задержали одного из экс-командиров батальона "Донбасс" Анатолия Виногродского (позывной Гал).

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Об этом сообщает "Рух Визволення" на своей странице в Facebook.

"Информация от его жены, которая была с ним. Вот как она это описала: "Мы заехали в гости к друзьям. Когда вернулись к нашему Smart, возле нас резко затормозил серый джип, возможно это был Pajero, не разглядела, все происходило очень быстро. Мужу заломили руки и затолкали в авто. Когда джип развернулся, то перед ним ехал еще один, черный джип, сигнализируя полицейской сиреной. Все это произошло на проспект Оболони 28б", - говорится в сообщении.

Спикер МВД Артем Шевченко в комментарии "Цензор.нет" подтвердил факт задержания Виногродского по подозрению в совершении преступления. Однако детали, по его словам, будут обнародованы позже.