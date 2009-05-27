Азаров предложил Тимошенко назначить «смотрителей за сорняками»

Член фракции Партии регионов в Верховной Раде, министр финансов оппозиционного правительства Николай АЗАРОВ раскритиковал предложенные правительством изменения в Закон Украины «О плате за землю».

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой Н.АЗАРОВА комментарии народного депутата.

По его мнению, представленный на днях правительством проект изменений в этот закон вместо увеличения бюджетной поддержки сельхозпроизводителей и селян, предусматривает обложение троекратным налогом на землю тех, кто не справляется с «борьбой с сорняками» и не использует земельные участки».

«Более того, правительство собирается лишить всех льгот по уплате за землю тех, кто допускает вышеперечисленные «нарушения», - констатировал Н.АЗАРОВ.

По его убеждению, в таких условиях «пожилые селяне, у которых нет сил самостоятельно обрабатывать земельный пай, а фермеров их надел не интересует, будут вынуждены отдать государству последние копейки со своих мизерных пенсий».

«Наверное, следующим решением Ю.В. ТИМОШЕНКО введет на местах должность «смотрителей за сорняками» - допускает представитель Партии регионов.

Как подчеркнул Н.АЗАРОВ, безусловно, решать проблему наполнения местных бюджетов и активизации сельскохозяйственного производства необходимо. «Но надо смотреть в корень проблемы. Украина всегда гордилась своими засеянными и обработанными полями. Почему сейчас земля не обрабатывается, почему сельхозпроизводитель обречен на выживание? Потому, что в отличие от мировой практики украинское государство самоустранилось от поддержки села», - заявил народный депутат, уточнив, что решать проблемы села надо через стимулирование, а не через наказание.

«И в этом процессе роль государства чрезвычайно важна: это и бюджетная поддержка, и кредитование, и стимулирующая налоговая политика. Только через возрождение экономики села появится надежный ресурс для территориальных бюджетов», - подытожил Н.АЗАРОВ и добавил, что «путь, предложенный Ю.ТИМОШЕНКО, – это обнищание села и селян, и что не менее важно - процветание коррупции».