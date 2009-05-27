Тимошенко предложит нардепам отказаться от халявы

Правительство сегодня на заседании одобрило законопроект «О внесении изменений в закон о статусе народного депутата Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Кабинете министров сообщила министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА.

Министр уточнила, что правительство предлагает законодательно закрепить нормы, которые предусматривают приобретение депутатами путевки на оздоровление за свой счет (сейчас эти путевки предоставляются бесплатно – УНИАН), а также оплачивать услуги залов для приема официальных делегаций и VIP-персон (сейчас эти услуги предоставляются депутатам бесплатно).

По словам Л.ДЕНИСОВОЙ, нововведения также касаются и бывших народных депутатов. В частности, бывший депутат будет получать пособие один месяц, если он не находит работу, и три месяца – при условии профессиональной переориентации (напомним, что в настоящее время бывший депутат получает пособие в течение года, если он не находит работу, и в течение полутора лет, если он направляется на профобучение).

«Сегодня Кабинет министров одобрил этот проект на заседании, и теперь он будет направлен в Верховную Раду», - сказала Л.ДЕНИСОВА.