Кононов не против, чтобы Янукович поцеловал Тимошенко

Партия зеленых Украины организует завтра в Киеве акцию по установлению нового мирового рекорда по поцелуям. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель Партии зеленых Украины Виталий КОНОНОВ.

“Акция планируется так, чтобы войти в Книгу рекордов Гиннеса по количеству пар. Но, я думаю, что основная задача – целоваться с тем, кто рядом. И если придет ЯНУКОВИЧ и поцелуется с Юлией ТИМОШЕНКО, я не буду против. Я думаю, что как раз это и есть тот выход из ситуации, когда мы все поцелуемся, пожмем друг другу руки, посмотрим все в сторону Днепра... Увидите, совсем другая страна будет”, - отметил он.

Начало акции запланировано на 12.00 на мостике над улицей Институтской возле Майдана Незалежности.

“Для участия в акции необязательно присутствовать на мостике, просто в 12.00 поцелуйте того, кто рядом с вами – подарите частицу своего сердца и доброты!”, - отмечают организаторы мероприятия.