Послы G7: репутация обновленного Верховного суда будет зависеть от удовлетворения ожиданий граждан

Послы стран «Большой семерки» (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) напоминают, что репутация и доверие к обновленному Верховному Суду будет зависеть от удовлетворения ожиданий граждан. Об этом сообщили в посольстве Италии, которая в этом году председательствует в G7.

Читайте такжеСудьи обновленного Верховного суда приняли присягу"Послы стран Большой Семерки отмечают, что процесс отбора судей в Верховный Суд Украины был значительно более прозрачным и конкурентным, чем в предыдущие годы, что является признаком прогресса в осуществлении судебной реформы в Украине. Эта реформа является критически важной для продвижения украинской программы реформ и выполнения требований украинских граждан, исходя из их четко выраженных стремлений жить в современной и демократической стране", - говорится в заявлении.

"Новые судьи Верховного Суда, назначенные президентом Порошенко, берут на себя огромную ответственность. Украинские граждане и международное сообщество будут внимательно следить за тем, как ведут себя эти новые судьи при выполнении своих обязанностей и вне их. В связи с этим мы призываем всех новоназначенных судей выполнять свои обязательства в отношении прозрачности, независимости, добропорядочности и приверженности принципам верховенства права. В конечном итоге репутация и доверие к новому Верховного суда будет зависеть от того, как он будет соответствовать ожиданиям граждан Украины. Мы призываем новоназначенных судей Верховного суда строить доверие общественности, тщательно изучая добропорядочность кандидатов на выборах председателя Верховного суда и председателей его четырех палат", - отмечают дипломаты.

"Мы также отмечаем, что обновление судебной системы только началось. Многие уроки, изученные при осуществлении этого первого шага, могут быть применены при назначениях, которые остается сделать в Верховном суде, а также в апелляционных судах и судах первой инстанции. Результаты отбора в Верховный Суд указывают на необходимость более тщательного анализа процедур для дальнейшего улучшения, а также продолжения сотрудничества с гражданским обществом для поддержания конструктивного диалога со всеми заинтересованными сторонами. Действуя таким образом, Украина будет продолжать развитие институтов добропорядочности, которые заслуживают доверие и уважение граждан Украины", - заявили послы G7.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября судьи обновленного Верховного суда приняли присягу.

30 сентября 2016 года с вступлением в силу изменений в Конституцию в части правосудия и закона «О судоустройстве и статусе судей» в Украине стартовала судебная реформа. Согласно этим изменениям, Верховный суд стал высшим судом в Украине, а его состав должен быть сформирован из судей, избранных исключительно по результатам открытого конкурса.

Высшая квалификационная комиссия судей отобрала 120 кандидатов на должности судей в кассационных судах ВСУ (по 30 должностей в административном, хозяйственном, уголовном, гражданском). Из 120 кандидатов, прошедших конкурсное оценивание в Высшей квалификационной комиссии, 30 получили негативные выводы Общественного совета добропорядочности при ВККСУ.

По состоянию на 9 ноября Высший совет правосудия принял решение внести президенту представление о назначении 114 кандидатов на должности судей Верховного суда.