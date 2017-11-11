Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул важность устранения президента от формирования составов судов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил на торжественной церемонии принесения присяги судьями Верховного суда.

"Скоро тысяча лет от начала княжения Ярослава Мудрого и рождения "Русской правды". Более 300 лет Конституции Пилипа Орлика. И исполняется столетие Украинской народной республики. И 27-й год нашей независимости. Но я могу отметить, что по-настоящему независимого суда, такого, который сейчас создается, у нас не было еще никогда. Не появился он и после 1991 года. Менялись президенты, правительства, парламенты, создавались юрисдикции, добавлялись инстанции, но судебная система не была по-настоящему независимой, и поэтому не удовлетворяла потребности общества", - заявил глава государства.

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Он напомнил, что в прошлом году были приняты изменения в Основной Закон в части проведения судебной реформы.

"Мы пошли на решительные шаги в прошлом году, когда изменили соответствующие нормы Конституции, заложили наконец фундамент независимости всей судебной системы и, в первую очередь, Верховного суда, который уже строится именно на этом новом фундаменте.

Впервые от процедуры отбора судей были устранены все политические органы, политические партии, парламент. Вы помните, сколько судьи ждали в парламенте или назначения, или увольнения. Как судьи вызывались для того, чтобы или какие-то обязательства брать или давать объяснения. Очень важно, что устранен и президент от формирования судов", - подчеркнул Порошенко.

Судьи обновленного Верховного суда приняли присягу