Посол Украины в Сербии более года не может встретиться с главой МИД Дачичем, там объясняют это "взаимностью"

Посол Украины в Сербии уже 14 месяцев не может встретиться с министром иностранных дел этой страны Ивицей Дачичем. Об этом посол сказал в комментарии изданию b92.

Украинский дипломат сказал, что в отношениях Сербии и Украины все было в порядке, но потом Сербия проголосовала против Украины на Генеральной ассамблее ООН по резолюции о правах человека в оккупированном Крыму.

"Что случилось? Вы должны спросить Дачича, я не могу спросить его", - подчеркнул Александрович.

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В связи с этим украинский дипломат пояснил, что он уже в течение 14 месяцев ждет встречи с главой МИД Сербии.

В свою очередь Дачич в ответ на слова украинского посла сказал, что его украинский коллега Павел Климкин никогда не принимал сербского посла в Киеве, пишет b92.

"Украинский министр Климкин никогда не принимал нашего посла в течение четырех лет, в отличие от меня, когда я встречался с украинским послом. Как они ведут себя по отношению к нам, так и мы будем относиться к ним", - заявил Дачич.

При этом в заявлении на сайте сербского МИД сказано, что украинская делегация отсутствовала во время голосования за членство Косово в ЮНЕСКО в 2015 году, что "прямо противоречит жизненно важным интересам Республики Сербия".

"Принимая во внимание то, что посла Республики Сербия в Украине Раде Булатовича никогда не принимал глава украинской дипломатии Климкин, и Министерство иностранных дел Украины на приглашение посольства Сербии отправляет на прием дипломатов на уровне председателя протокола, Республика Сербия не имеет обязательств или причин действовать по-другому", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября Климкин вызвал Александровича на консультации относительно соблюдения международного права.

Александрович в интервью сербскому изданию Balkan Insight заявил, что РФ использует Сербию, чтобы разжечь войну на Балканах и уничтожить Европу. Также посол отметил, что сербская власть не принимает никаких мер, чтобы пресечь участие своих граждан в военных действиях на востоке Украины, тогда как РФ "использует Сербию" в боевых действиях в других странах.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич обвинил Александровича в нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях из-за его заявления об отсутствии реакции сербской власти на участие ее граждан в войне на Донбассе на стороне контролируемых Россией боевиков.

Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявлял, что на временно оккупированной территории Луганщины с начала войны на Донбассе воевали более 300 граждан Сербии.