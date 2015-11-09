В ЮНЕСКО проголосовали против членства Косово
Генеральная конференция ЮНЕСКО в Париже проголосовала против принятия Косово в члены организации.
Косову не хватило поддержки трех стран, чтобы стать членом ЮНЕСКО: в поддержку Косова было отдано 92 голоса при необходимых 95. Против членства в ЮНЕСКО проголосовали 50 стран, передает Би-би-си.
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Косово провозгласило независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Суверенитет Косово была признан более чем 110 странами, в том числе США и большинством государств–членов ЕС.
Президент Сербии Томислав Николич после голосования в Париже назвал победой неудачу Косово в попытке стать членом ЮНЕСКО.
21 октября большинство из 58 членов исполнительного совета ЮНЕСКО проголосовали за то, чтобы рекомендовать Косово в качестве полноправного члена организации.